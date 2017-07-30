دريسيل يعادل رقم فيليبس بحصوله على الميدالية الذهبية السابعة في بطولة العالم للسباحة

نجح كايلب دريسيل، بمعادلة رقم مايكل فيليبس بالفوز بسبع ميداليات ذهبية في بطولة العالم للسباحة، بعدما فاز الفريق الأمريكي بسباق 4 x 100 متر تتابع متنوع للرجال خلال بطولة العالم المقامة حاليا في بودابست.

وكان دريسيل قد حصد الميدالية الذهبية في سباق 50 مترًا و100 متر حرة، و100 متر فراشة و4 x 100 تتابع حر و4 x 100 تتابع حر مختلط و4 x 100 تتابع متنوع مختلط.

وقطع الفريق الأمريكي مسافة السباق في زمن بلغ ثلاث دقائق و91,27 ثانية.

وحلّ الفريق البريطاني في المركز الثاني، وحصل على الميدالية الفضية، بعدما قطع مسافة السباق في زمن بلغ ثلاث دقائق و95,28 ثانية، فيما حصل الفريق الروسي على المركز الثالث، بعدما قطع مسافة السباق في زمن بلغ ثلاث دقائق و76,29 ثانية.