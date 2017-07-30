نجاة سائق فورمولا E من الموت بأعجوبة (فيديو)

نجا السائق السويسري سيباستيان بويمي من الموت بأعجوبة عقب حادث تصادم مروع خلال تجارب سباق مونتريا لفورمولا E حيث تحطم الجزء الأمامي من سيارته بالكامل

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وكان السائق السابق لسباقات F1 يسير بسرعة فائقة عند أحد المنحنيات فاصطدم بالجدار عندما خرج من المنحى تسبب في صدمة لفريق بويمي والجماهير التي كانت تتابع التجارب.

وتهشم الجانب الأيمن والأيسر من السيارة بالكامل وتعرض هو لإصابات بالغة الخطوة في أنفه وتم توقيف التجارب لمدة خمس دقائق بسبب الأضرار التي حدثت في الحلبة جراء حطام السيارة.

لكن لم يصب بويمي البالغ عمره 28 عاما والذي يقود أيضا السيارات الكهربائية بأذى سوى الأضرار في أنفه.

وقال السويسري الذي كان ضمن فريق تورو روسو للفورمولا 1 سابقا وحاليا في الفريق الاحتياطي لفريق ريد بول ضمن منافسات فورمولا1 “كانت حادثة كبيرة لكني بخير. لمست فقط الجدار لكن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة واندفعت للجدار بشكل كبير”.