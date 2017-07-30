إيران تستضيف بطولة العالم للمصارعة لعام 2018

منح الاتحاد الدولي للمصارعة، اليوم الأحد، إيران حق استضافة بطولة العالم للمصارعة لعام 2018، التي ستقام في العاصمة طهران، بحسب ما أعلن نائب رئيس الاتحاد الإيراني للعبة، حميد بني تميم.

وقال بني تميم للصحفيين: “إيران حصلت على حق استضافة بطولة العالم للمصارعة الرومانية بقرار من الاتحاد الدولي للعبة في عام 2018 بالعاصمة طهران”.

وأضاف: “الاتحاد الإيراني ينتظر موافقة نظيره الدولي للمصارعة لتعيين محافظات لاستضافة هذه البطولة بالإضافة إلى طهران”.

وتابع المسؤول الإيراني، أن “بلاده تقدمت بترشيح مدينتي أردبيل (شمالاً) والأحواز (جنوباً) لاستضافة بعض مباريات بطولة العالم للمصارعة”.

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للمصارعة في إيران في نوفمبر من عام 2018 بمشاركة دولية.