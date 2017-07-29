بطلة أولمبية تؤكد قدرتها على هزيمة مكغريغور

ترى البريطانية نيكولا آدمز، بطلة الملاكمة الأولمبية، أنها قادرة على هزيمة كونور مكغريغور، الذي يستعد لمواجهة فلويد مايويذر في مباراة القرن في الملاكمة الشهر المقبل في لاس فيغاس.

وسيلتقي نجم منافسات UFC، البالغ عمره 29 عامًا، مع مايويذر (40 عامًا) في مباراة للملاكمة قد تدر الملايين على البطلين في لاس فيغاس في 26 أغسطس/آب المقبل.

وسيخوض مكغريغور أول مباراة له في الملاكمة، حيث إنه لم يسبق له ارتداء قفازات الملاكمة من قبل، عكس مايويذر البطل الذي لم يخسر في 49 مواجهة قبل اعتزاله في 2015، لكنه عاد من أجل هذه المباراة المرتقبة.

ورغم تألق مكغريغور في منافسات الفنون القتالية المختلطة وفوزه بلقب وزن الخفيف، إلا أن آدمز، البالغة 34 عامًا، الحائزة على ذهبيتين أولمبيتين في الملاكمة ترى أنها قادرة على هزيمة البطل الأيرلندي.

وقالت لشبكة “سكاي سبورتس”: “يمكن أن أكتشف مدى الاستفادة التي سيجنيها ماكغريغور من المباراة، لكني أتوقع فوز مايويذر ويديه لأسفل”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت ستتوقع خسارة مكغريغور، أجابت: “نعم بالتأكيد في حلبة الملاكمة مايويذر الأفضل وأعتقد أنه سيفوز بالضربة القاضية. الأمر لا يعدو كونه مجرد عرض للترفيه على المشاهدين لكن النتيجة محسومة”.

وأضافت: “الملاكمة رياضة مختلفة عن الفنون القتالية الأخرى، وبالتأكيد سيفوز مايويذر”.

ومن المتوقع أن تحظى هذه المواجهة باهتمام كبير رغم ما يحيط بها من شكوك حول مستوى المنافسة التي ستكون عليها، وذلك نظرًا لأن مكغريغور لم يمارس الملاكمة على صعيد بطولات المحترفين من قبل.