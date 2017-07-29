فريدة عثمان تهدي مصر أول ميدالية في بطولة العالم للسباحة

منحت فريدة عثمان أول ميدالية لمصر في تاريخها ببطولة العالم للسباحة، بعدما نالت برونزية سباق 50 مترًا فراشة ضمن منافسات البطولة المقامة في المجر، اليوم السبت.

وسجلت فريدة 25.39 ثانية لتحتل المركز الثالث بفارق ضئيل عن الهولندية رانومي كروموفدجويو، صاحبة المركز الثاني، والتي سجلت 25.38 ثانية.

ونالت السويدية سارة شيوستروم الذهبية بتسجيل 24.60 ثانية.

وقال الاتحاد المصري للسباحة بصفحته على فيسبوك: “لأول مرة في تاريخ السباحة المصرية ميدالية برونزية لبطلة مصر فريدة عثمان، والمركز الثالث على العالم في سباق 50 مترًا فراشة”.

وأشار الاتحاد إلى أن الإنجاز تحقق بعد تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى أفريقيا.