مقتل مصارع روسي مشهور طعنًا بالسكين

عثرت الشرطة الروسية، اليوم السبت، على جثة المصارع الروسي المشهور، يوري فلاسكو، البالغ من العمر 20 عامًا، وقد قضى طعنًا بالسكين قرب شاطئ “بايكال”، التابع لمقاطعة “سيبيريا” في روسيا الاتحادية.

وقالت وكالة أنباء “تاس” الروسية: إن “الشرطة عثرت على جثة المصارع الروسي يوري فلاسكو وزن 96 كيلوغرامًا، بطل أوروبا مرتين في المصارعة الحرة عن فئة الشباب، على شاطئ بحيرة بايكال بالقرب من قرية غورياشينسك، مع وجود علامات عنيفة”.

وبدأت قوات الشرطة مع محققين لمعرفة الصورة الكاملة للحادث. وقالت الشرطة: إنها “فتحت قضية جنائية بشأن جريمة القتل في مقاطعة بايكال في إقليم تيو في ولاية بورياتيا”.

وفي مقابلة أجريت مؤخرًا، قال المصارع إنه يستعد للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المصارع كان في المنطقة للمشاركة في مسابقة للشباب، وقرر أن يصطحب مجموعة من المدعوين للبطولة من أجل رؤية البحيرة.

وقد حصل المصارع على الميدالية الذهبية في بطولة الشباب 2015 في أوروبا، كما فاز في العديد من المسابقات الروسية والدولية.