ريتشاردو يسجل أسرع زمن في التجربة الأولى لسباق فورمولا-1 المجري

المصدر: د -ب-أ

سجل الأسترالي دانييل ريتشاردو سائق ريد بول أسرع زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى المجري المقرر بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 .

وجاء ريتشاردو في المركز الأول متفوقا بفارق 234ر0 ثانية على الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري وتلاهما البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثالث.

وجاء الألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم، في المركز السادس بعد أن ارتكب عدة أخطاء على مضمار هنجارورينج، وتأخر بفارق أكثر من ثانية واحدة عن ريتشاردو المتصدر.

بينما جاء في المركزين الرابع والخامس، ماكس فيرستابن سائق ريد بول وفالتيري بوتاس سائق مرسيدس.