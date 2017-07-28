فيتل: وفاة ويلسون سبب كاف لاستخدام نظام “هالو” في فورمولا 1

المصدر: د -ب-أ

قال سيباستيان فيتل سائق فيراري إن وفاة البريطاني جاستن ويلسون في أحد سباقات اندي كار في 2015 بالولايات المتحدة كانت سببًا كافيًا لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للجوء لاستخدام نظام “هالو” لحماية قمرة القيادة.

وتوفي ويلسون سائق فورمولا 1 السابق بعدما اصطدم حطام متطاير من سيارة أخرى برأسه خلال أحد السباقات في بنسلفانيا.

وقال فيتل على هامش سباق جائزة المجر الكبرى إن هالو الذي يثبت في ثلاث نقاط في هيكل السيارة ليس جميلاً لكن عامل السلامة أقوى وأهم من أي جانب جمالي.

وأضاف للصحفيين: “أتفهم لماذا يقول الناس إنه لا ينتمي لسيارة فورمولا 1، لكن على الجانب الآخر فإن الظروف تتغير ونحن نتقدم للأمام”.

وأضاف السائق الألماني وهو أحد مسؤولي اتحاد سائقي سباقات الجائزة الكبرى: “لو قدم هذا لجاستن ويلسون قبل عدة أعوام كان سيقبله بكل تأكيد وكنا سنصبح سعداء لقبوله لإنقاذ حياته، لا يمكن العودة إلى الماضي لكن وجود شيء يساعد على إنقاذ حياة الآخرين لا يمكن رفضه”.

وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات الأسبوع الماضي استخدام نظام هالو بدءًا من الموسم المقبل كأفضل حل لمشكلة أرقت الرياضة لسنوات.

وقدم الاتحاد الدولي تقريرًا أمس الخميس أكد فيه أن نظام هالو يقدم حماية أكبر ضد القطع الصغيرة والكبيرة مثل الإطارات والحطام المتطاير.

وكانت الرؤية أفضل من تلك في سيارة سباقات لومان ولم يتحدث سوى سائق واحد من 20 مشاركًا في بطولة العالم عن كيفية الخروج سريعًا من السيارة في الحالات الخطيرة.

وستكون هناك شركة واحدة لصناعة هالو وسيكون اللون بحسب ألوان سيارة كل فريق.

وسيستخدم هذا النظام في جميع بطولات الاتحاد الدولي التي تكون فيها قمرة السيارة مفتوحة مع إمكانية استخدامه في أمريكا.

واختبر فيتل بطل العالم أربع مرات نظام “الدرع” في جائزة بريطانيا الكبرى لكنه قال إنه جعله يشعر بالنعاس.

واتفق فرناندو الونسو بطل العالم مرتين مع ما قاله فيتل حول هالو.

وأضاف السائق الإسباني: “لو كانت هي الوسيلة الأكثر نجاعة لحماية رؤوسنا سنرحب بها تمامًا”.

لكن بعض السائقين الآخرين كان لهم رأي مخالف وقال الفرنسي رومان جروجان إن الإعلان عن استخدام هالو هو “يوم حزين لفورمولا 1”.

بينما ذهب جوليون بالمر سائق رينو إلى أبعد من ذلك، وأبلغ الصحفيين أنها “ستكون نهاية فورمولا 1”.

وتابع: “أعتقد أنه رد فعل مبالغ فيه بسبب مشكلات في بطولات أخرى”.