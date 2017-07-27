بماذا ردبطل “UFC” على مقولة تايسون “مايويذر سيقتل ماكغريغور”؟

رد الأيرلندي كونور ماكغريغور بطل “UFC” الهجوم اللاذع الذي شنه عليه بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة سابقًا مايك تايسون حينما قال إن “ماكغريغور سيقتل خلال مواجهته أمام فلويد مايويذر الشهر المقبل”.

وتحول المصارع الأيرلندي من الفنون القتالية المختلطة للملاكمة ؛من أجل مواجهة مايويذر في أكثر المعارك المربحة في تاريخ الملاكمة، والتي ستقام في 26 أغسطس/آب المقبل في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم أن ماكغريغور يثق في قدراته وتحدى مايويذر قائلًا إنه سيتفوق عليه في الجولة الرابعة إلا أن بطل العالم للوزن الثقيل السابق تايسون يتوقع استمرار تفوق مايويذر وتحقيق انتصاره الـ50 على التوالي دون خسارة طوال مسيرته.

ويرى تايسون أن ماكغريغور ليست لديه فرصة عندما يواجه مايويذر الذي لم يخسر من قبل، كما أنه أخطأ في اسم ماكغريغور في الكثير من الأحيان قائلًا “ماكونور”.

ونشر ماكغريغور عدة صور على حسابه في انستغرام وهو يواصل استعداداته للمعركة المرتقبة، وذلك في صالة الألعاب الرياضية وفي واحدة من هذه الصور علق على تصريح تايسون قائلًا :”ستأكل لكماته في العمر المتبقي من حياتك ،بينما أنا سآكل طعامي المعتاد بعد الانتصار”.

وقال تايسون “أصبت بالجنون لأني اعتقدت أن المواجهة ستتم فيها استخدام قواعد فنوق القتال المختلطة ضد قواعد الملاكمة. لكن في الملاكمة لا توجد فرصة لماكغريغور لأنه لم يعرف قواعد اللعبة إلا منذ فترة قصيرة. لذلك سيلجأ للركل بالقدمين وهذا غير موجود في الملاكمة”.