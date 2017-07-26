نزال مرتقب بين جون سينا وشينسكي ناكامورا

انتهى نزال سماك داون وبدأ التفكير في البطولات القادمة، وعلى رأسها بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة والتي تقام في فيلادلفيا.

وأعلن عن مواجهة قوية تجمع المصارع الشهير جون سينا بالبطل شينسكي ناكامورا في بطولة WWE، وستكون المواجهة فرصة للفائز لمواجهة جيندر ماهال في بطولة سمر سلام.

ووصف سينا نفسه بسينا الخارق، وأكد أنه سيفوز ببطولة سمر سلام المقبلة، لكن دانيال براين أكد للبطل الشهير أن اللقب يمر عبر مواجهة شينسكي ناكامورا الأسبوع المقبل في اللقاء الأول .

وأعلن كيفن أوينز المصارع الكندي أنه بعد فوزه باللقب الأمريكي في باتلجراوند سيقدم العرض المفتوح الأمريكي الذي سينطلق الأسبوع القادم.

وقاطع المصارع أي جي ستايلز، كيفن أوينز لكونه كان ضحيته في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية في المصارعة.

وكانت المفاجأة هي عودة المصارع الشهير كريس جيريكو، وكان آخر مرة يظهر خلالها قد تلقى لكمات من كيفن أوينز .

وسيحصل كيفن أوينز على فرصة جديدة للفوز بعد خسارته في صراع ثلاثي يجمعه بكل من أي جي ستايلز وكريس جيريكو .

وكان من المفروض أن يحتفل دي نيو داي بالمصارعين الثلاثة بفوزهم الثلاثي بالألقاب، لكن الثنائي التوأم ذا أوسو اعتديا عليهم قبل صعودهم للحلبة وتركاهم ممددين على الأرض وأفسدا عليهم الاحتفال.

ومن المحتمل أن يتواجه الطرفان مرة أخرى في الأسبوع القادم في منافسات سمر سلام .