الإيطالي جابرييلي ديتي يفوز بذهبية 800 متر حرة ببطولة العالم للسباحة

أحرز السباح الإيطالي، جابرييلي ديتي، الميدالية الذهبية ببطولة العالم للسباحة المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست، عقب فوزه بسباق 800 متر حرة للرجال اليوم الأربعاء.

ولم تتسم انطلاقة ديتي في السباق بالقوة، غير أن السباح الإيطالي، الذي أحرز برونزية سباق 400 متر حرة في النسخة الحالية للبطولة، أسرع من إيقاعه بمرور الوقت، ليفوز بالسباق في النهاية، مسجلا زمنا قدره 7 دقائق و77ر40 ثانية.

وجاء البولندي فويتشيخ ياتسيك فويداك في المركز الثاني، ليحصل على الميدالية الفضية، مسجلا زمنا بلغ 7 دقائق و73ر41 ثانية، وحل الإيطالي جريجوريو بالترينيري ثالثا، لينال الميدالية البرونزية.

وكان الصيني سون يانج يطمح في التتويج بميداليته الذهبية الثالثة في نسخة البطولة الحالية، عقب تتويجه بسباقي 200 متر و400 متر حرة، لكنه قدم أداء باهتا في السباق، ليقبع في المركز الخامس ويبتعد عن منصة التتويج.