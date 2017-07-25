البريطاني بيتي يحظم الزمن القياسي العالمي لسباق 50 مترًا صدر ببطولة العالم للسباحة

المصدر: د -ب-أ

حطم السباح البريطاني أدم بيتي اليوم الثلاثاء الزمن القياسي العالمي المسجل باسمه في سباق 50 مترًا صدر للرجال، بعد ساعات من تتويجه بذهبية 100 متر في بطولة العالم لـ السباحة المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابست.

وسجل بيتي 10ر26 ثانية في تصفيات سباق 50 مترا صدر ليحطم الزمن القياسي العالمي السابق (42ر26 ثانية)، والذي سجله في بطولة العالم السابقة في كازان، قبل عامين.

ويواصل بيتي “22 عاما” فرض هيمنته على سباقات الصدر للمسافات القصيرة خلال بطولة العالم الحالية ببودابست حيث توج أمس الاثنين بسباق 100 متر متفوقا على منافسيه بفارق كبير بلغ 32ر1 ثانية.