وفاة بطلة إيرانية للدراجات الهوائية بحادث سير

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإيرانية، اليوم الإثنين، وفاة لاعبة المنتخب الإيراني للدراجات الهوائية، زينب ساسانيان، أثناء قيادتها لسيارتها الشخصية، إثر حادث سير في محافظة “أردبيل” شمال غرب إيران.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “بطلة المسابقات الإيرانية للدراجات الهوائية زينب ساسانيان التي تبلغ من العمر 19 عامًا، لقيت مصرعها مع ابن خالها نتيجة حادث عندما كانت عائدة من منزل جدها بمحافظة أردبيل شمال إيران”.

وتحطمت سيارة “زينب” بالكامل، فيما أصيبت شقيقتها التي كانت معها بجروح خطيرة نتيحة حادث السير.

وحصلت “ساسانيان” على ميدالية فضية وبرونزية خلال البطولة الآسيوية التي أقيمت هذا العام واستضافتها الهند.