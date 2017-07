بفارق ثانيتين فقط.. مايكل فيليبس يخسر سباقه أمام القرش الأبيض (فيديو)

خسر مايكل فيليبس، السباح الأمريكي الشهير وأفضل أولمبي على مر العصور، سباقه مع سمكة القرش الأبيض، والذي أقيم جنوب أفريقيا، ضمن أسبوع القروش و تقدمه قناة “ديسكفري” DISCOVERY.

السباق كان بعنوان GREAT GOLD VS GREAT WHITE لمسافة 100 متر، وخسره فيليبس بفارق ثانيتين فقط عن القرش الأبيض.

ونجح القرش في إنهاء السباق بزمن قدره 36.1 ثانية، بينما أنهى فيليبس السباق بزمن قدره 38.1 ثانية.

You knew damn well Michael Phelps wasn’t beating no Great White in a race ???? #SharkWeek #PhelpsvsShark pic.twitter.com/osOrUjH16t

— Léno (@DavidLCarrion) July 24, 2017