نتائج باتلغراوند 2017: جون سينا يحطم روسيف.. والعملاق كالي ينقذ جيندر مهال

شهد عرض باتلغراوند 2017 عروضا حماسية وقوية كما توقعه الكثيرون وشهد تتويج أبطال جدد ونزالات لن تمحى من ذاكرة عشاق WWE حول العالم.

وبدأ العرض الرئيس بفيديو ترويجي مميز للغاية حول أبرز مواجهات هذا المهرجان الكبير، ثم دخل ثلاثي فريق نيوداي كوفي كينغستون وبيغ إي واكزافيير وودز إلى الحلبة وسط ترحيب كبير من الجماهير.

النزال الأول: بطولة زوجي سماكداون

تمكن فريق نيوداي من انتزاع حزامي الزوجي في سماكداون بصعوبة بالغة وبفضل تألق إكزافيير وودز الشديد تمكن من النجاة من محاولات تثبيت كثيرة. تم استعراض العداوة القوية بين النجم الياباني شينسكي نكامورا وخصمه العنيف بارون كوربين التي بدأت في موني إن ذا بانك الماضي.

النزال الثاني: شينسكي نكامورا يهزم بـارون كوربيـن

قدّمت سيدات سماكداون المتنافسات مواجهة قوية ومميزة حسمتها نتاليا لمصلحتها عقب تثبيتها لتشارلوت فلير التي تواجدت معها في النهاية، وضمنت نتاليا بذلك منافسة نايومي على لقبها الكبير في عرض سمر سلام 2017الشهر المقبل.

وأعيدت مشاهد من المواجهات، التي خاضها النجم الاستثنائي أي جي ستايلز قبل أسابيع أمام تشاد غيبل والمعركة الملكية، التي حسمها من أجل الحصول على لقب الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاهد أخرى لفوزه على كيفين أوينز في صالة ماديسون سكوير غاردن الشهير سابقا من هذا الشهر.

النزال الرابع: كيفين أوينز يهزم أي جي ستايلز

انتهت المواجهة لمصلحة أوينز بطريقة مثيرة للجدل عندما كان أوينز على وشك الاستسلام بسبب حركة إخضاع، لكنّه قلب خصمه الذي لم ينتبه لعد الحكم عليه عندما ظن أن العد لمصلحته، ظهر بعد ذلك بطل WWE جيندر مهال يتحدث لمساعديه اللذين اعتذرا له بسبب عدم قدرتهما على مساعدته في الحلبة، لكنّه أكد عم اكتراثه لأن جماهير الهند تدعمه ليجعل ذلك السجن محطّة أورتن الأخيرة.

النزال الخامس: مواجهة الأعلام.. جون سينا يهزم روسيــف

حسم جون سينا المواجهة في اللحظات الأخيرة وقلت الأمور على خصمه عندما كان متفوقا وعلى وشك إنهاء صمود سينا، الذي تمكن من قلبه فوق الطاولات الخشبية عند مدخل الصالة، وقام بوضع العلم الأمريكي في المكان المخصص له، قدّم فاندانغو وتايلر بريز حلقة جديدة من سيناريو شرطة الأزياء كان من المفترض أن تكون الأخيرة، لكنّهما تعرّضا لهجوم من مجهولين وسط الظلام.

النزال السادس: سامي زين يهزم مايك كانيليس

بدأ التحضر للمواجهة المرتقبة والحدث الرئيس لهذا العرض الكبير بين جيندر مهال وراندي أورتن على طريقة السجن البنجابي بنزول القفص فوق الحلبة قبل أن تُعاد مشاهد مطولة من تاريخ العداوة بين النجمين، واختيار مهال لتلك الطريقة بعد أن منح شين مكمان فرصة جديدة لأورتن بسبب تدخلات ذا سينغ بروذرز لمصلحة قائدهم في عرض موني إن ذا بانك 2017 الماضي.

النزال السابع: بطولة WWE.. جيندر مهال يهزم راندي أورتن

فاجأ المصارع المخضرم العملاق كالي الجميع بعودته لحلبات المصارعة بصورة مفاجئة عندما كان راندي أورتن على وشك الخروج من القفص الكبير، ونجح كالي بإعادته للجهة الداخلية من القفص قبل أن يتسلّق هو من الخارج ويمسك أورتن من رقبته ويتيح لمهال الخروج منه والحفاظ على لقبه، ولم تخل المواجهة من تدخلات ذا سينغ بروذرز إذ نجح أورتن بترويضهما هذه المرّة، واحتفل العملاق مع مواطنه مهال بذلك الفوز برفعهما للحزام معا عند مدخل الصالة في المشهد الختامي.