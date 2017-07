نتائج باتلغراوند 2017: جون سينا يحطم روسيف.. والعملاق كالي ينقذ جيندر مهال

شهد عرض باتلغراوند 2017 عروضا حماسية وقوية كما توقعه الكثيرون وشهد تتويج أبطال جدد ونزالات لن تمحى من ذاكرة عشاق WWE حول العالم.

وبدأ العرض الرئيس بفيديو ترويجي مميز للغاية حول أبرز مواجهات هذا المهرجان الكبير، ثم دخل ثلاثي فريق نيوداي كوفي كينغستون وبيغ إي واكزافيير وودز إلى الحلبة وسط ترحيب كبير من الجماهير.

النزال الأول: بطولة زوجي سماكداون

تمكن فريق نيوداي من انتزاع حزامي الزوجي في سماكداون بصعوبة بالغة وبفضل تألق إكزافيير وودز الشديد تمكن من النجاة من محاولات تثبيت كثيرة. تم استعراض العداوة القوية بين النجم الياباني شينسكي نكامورا وخصمه العنيف بارون كوربين التي بدأت في موني إن ذا بانك الماضي.

النزال الثاني: شينسكي نكامورا يهزم بـارون كوربيـن

قدّمت سيدات سماكداون المتنافسات مواجهة قوية ومميزة حسمتها نتاليا لمصلحتها عقب تثبيتها لتشارلوت فلير التي تواجدت معها في النهاية، وضمنت نتاليا بذلك منافسة نايومي على لقبها الكبير في عرض سمر سلام 2017الشهر المقبل.

وأعيدت مشاهد من المواجهات، التي خاضها النجم الاستثنائي أي جي ستايلز قبل أسابيع أمام تشاد غيبل والمعركة الملكية، التي حسمها من أجل الحصول على لقب الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاهد أخرى لفوزه على كيفين أوينز في صالة ماديسون سكوير غاردن الشهير سابقا من هذا الشهر.

النزال الرابع: كيفين أوينز يهزم أي جي ستايلز

انتهت المواجهة لمصلحة أوينز بطريقة مثيرة للجدل عندما كان أوينز على وشك الاستسلام بسبب حركة إخضاع، لكنّه قلب خصمه الذي لم ينتبه لعد الحكم عليه عندما ظن أن العد لمصلحته، ظهر بعد ذلك بطل WWE جيندر مهال يتحدث لمساعديه اللذين اعتذرا له بسبب عدم قدرتهما على مساعدته في الحلبة، لكنّه أكد عم اكتراثه لأن جماهير الهند تدعمه ليجعل ذلك السجن محطّة أورتن الأخيرة.

.@RusevBUL takes the Bulgarian flag, but @JohnCena is NOT GIVING UP in this intense #FlagMatch at #WWEBattleground, LIVE on @WWENetwork! pic.twitter.com/XUtaBmg6Il

— WWE (@WWE) July 24, 2017