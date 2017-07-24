دخول صديقة مايويذر في “نوبة بكاء” بسبب تهديدات جمهور مكغريغور

انهارت صديقة الملاكم فلويد مايويذر من البكاء عندما تلقت تهديدات من مشجعي الأيرلندي كونور مكغريغور عبر ورقة تم إلقاؤها في شرفة منزلها تحمل تهديدًا وسبابًا في رسالة كُتب فيها “** مايويثرز”.

وتعرضت البريطانية أبي كلارك، البالغ عمرها 25 عامًا، لحملة اعتداءات بذيئة من عشاق مكغريغور، الذي سيواجه مايويذر في معركة ملاكمة شرسة الشهر المقبل في لاس فيغاس ستدر الملايين على البطلين.

وتعرضت أبي لاعتداء بالسباب في الشارع من ثلاثة من الخارجين عن القانون المؤيدين لمكغريغور صرخوا في وجهها قائلين: “جسدك مصنوع من البلاسيتك وليس طبيعيًا.. مايويذر سيموت”.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن مجموعة من المهووسين بمكغريغور ألقوا بورقة ملفوفة بحجر كسر زجاج شرفة أبي وكان مكتوبًا فيها سباب لها ولمايويذر وتهديد لهما بالقتل.

ويلتقي مايويذر، البالغ عمره 40 عامًا، مع أبي، نجمة تلفزيون الواقع، التي تصغره بنحو 15 عامًا سرًا منذ شهور لكن العلاقة ظهرت للعلن مؤخرًا، إلا أن الخبر أصبح كابوسًا بالنسبة لها بعد هذه التهديدات.

وقال مصدر مقرب منها: “التهديدات التي تلقتها تقلقها للغاية.. هناك مخاوف من حدوث الأسوأ خلال الفترة التي تسبق المباراة”.

وأفادت تقارير بأن الجيران هرعوا لمساعدة أبي ؛خشية تعرضها لأي هجوم، إلا أن المعتدين هربوت لتدخل هي في نوبة من البكاء.

وقال أحد أصدقائها: “الأمر كان مروعًا.. أبي تعرضت لصدمة حقيقية وعندما ذهب الجيران لدعمها ومساندتها كانت مذعورة”.

وأضافت “ديلي ستار” أيضًا، أن صديقة مايويذر تعرضت لاعتداءات لفظية أخرى ورسائل تهديد بذيئة عبر حسابها على إنستغرام.

وأضاف الصديق، أن أبي لم تبلغ الشرطة لأنه قيل لها من قبل: “طالما أصبحت شخصية عامة يجب أن تتعامل مع مثل هذه الأشياء” ، لكنها تنتظر دعم صديقها عندما يواجه ماكغريغور في 26 أغسطس/آب المقبل بالفوز عليه وطرحه أرضًا.

وتطير أبي بانتظام إلى الولايات المتحدة للقاء صديقها الملاكم المخضرم وقضاء بعض الوقت مع عائلته أيضًا التي يجب أن تتعرف عليهم جيدًا.