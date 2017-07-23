المصارع ماكغريغور يعلن عشقه لليفربول ويسبّ إيفرتون (فيديو)

رغم أنه يستعد لمواجهة مصيرية ومرتقبة أمام الملاكم المخضرم فلويد مايويذر الشهر المقبل في لاس فيغاس، إلا أن المصارع الأيرلندي كونور ماكغريغور بطل الفنون القتالية المختلطة واصل تصريحاته المثيرة للجدل والمسيئة، عندما أهان نادي إيفرتون الغريم التقليدي لليفربول الذي يشجعه.

واختتم مايويذر وماكغريغور جولة ترويجية لنزالهما المرتقب في أغسطس/ آب المقبل في لاس فيغاس بمؤتمر صحفي مثير أمام الألوف من عشاق الملاكمة في ويمبلي آرينا في لندن الأسبوع الماضي.

وتبادل الأمريكي مايويذر، الذي لم يتجرع أي خسارة حتى الآن، مع ماكغريغور الإهانات والعبارات النارية مثل تلك التي شهدتها مؤتمرات صحفية سابقة في لوس أنغليس وتورونتو ونيويورك.

وبالمثل انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُبدي فيه “مكغريغور” انتماءه لنادي ليفربول القطب الأبرز في المدينة الإنجليزية أمام منافسه المحلي إيفرتون في قمة ميرسياسيد.

ولا تبدو أسباب هذا الفيديو واضحة، لكن “ماكغريغور” ظهر عاري الصدر ويصيح بصوت عالٍ قائلاً إنه يشجع ليفربول ويكره إيفرتون لدرجة أنه سبَّ النادي.

ومن المتوقع أن تحظى هذه المواجهة باهتمام كبير رغم ما يحيط بها من شكوك حول مستوى المنافسة التي ستكون عليها، وذلك نظرا لأن ماكغريغزر لم يمارس الملاكمة على صعيد بطولات المحترفين من قبل.