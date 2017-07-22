بطل العالم في الملاكمة يهاجم مكغريغور لسخريته من “جهل” مايويذر

يرى أنتوني جوشوا، بطل العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، أن المقاتل الأيرلندي كونور مكغريغور وجه إهانات وسبابًا شديدًا للأمريكي فلويد مايويذر، خلال المؤتمرات الصحفية التي سبقت معركتهما الشهر المقبل في لاس فيغاس.

وألقى الملاكم البريطاني بثقله خلف مايويذر بعد الإهانات التي كالها ماكغريغور إلى الملاكم الأمريكي المخضرم، ومنها اتهامه له بأنه “جاهل وأمي”.

والملاكم البريطاني هو بطل الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية.

وشن نجم منافسات UFC انتقادات ساخرة من مايويذر، البالغ عمره 40 عامًا، بشأن عدم استكمال تعليمه، قائلًا: “ماذا تفعل بحقيبة مدرسة على خشبة المسرح؟ حتى أنك لا يمكنك القراءة والكتابة”.

المثير في الأمر أنه بعد انتهاء الجولة الإعلامية للبطلين، التي شملت الولايات المتحدة وكندا ولندن، زار مايويذر حي هارلم الذي يضم أكبر تجمع للأمريكيين الزنوج، والذي عاش فيه ويعتبر أحد أفقر أحياء الولايات المتحدة.

وقال جوشوا، الذي قضى بعض الوقت في التدريبات مع مايويذر، إنه من عشاق البطل الأمريكي ولا يمكن أن يسمع ما تعرض له من إهانة ويصمت.

وفاز جوشوا على كليتشكو بعد 11 جولة ليعزز رصيده الخالي من الهزائم إلى 19 فوزًا، وينص بند في التعاقد على إمكانية أن يطلب الخاسر خوض نزال جديد، لكن لم يتخذ الملاكم البالغ عمره 41 عامًا قرارًا بعد بشأن مستقبله.

وينبغي على جوشوا، البالغ 27 عامًا، مواجهة بوليف، الذي يعد المنافس الإجباري على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة، ويبدو جوشوا مستعدًا للنزال أمام الملاكم البالغ عمره 36 عامًا إذا لم يقرر كليتشكو خوض النزال.

وأضاف بطل العالم للوزن الثقيل: “لا يمكن أن تتحدث بهذا الشأن عن بطل كهذا. مايويذر أصبح ما هو عليه الآن من الصفر، لكن الناس دائمًا ما تنسى التاريخ. يجب أن لا ننسى. الجميع يتحدث فقط عن المعارك العشر الأخيرة للبطل الأمريكي ولا يتذكرون كيف مر بصعوبات”.

واعتزل مايويذر في 2015 دون أن يخسر أي نزال بين 49 نزالًا، ولكنه عاد من أجل مواجهة ماكغريغور في السادس والعشرين من أغسطس/آب المقبل في معركة ستدر المليارات.