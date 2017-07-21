تعرف على نصائح وزير الخارجية البريطاني لمسؤولي دورة طوكيو 2020

وجّه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية لندن عندما استضافت أولمبياد 2012، نصائح إلى “يوريكو كويكي” رئيسة بلدية طوكيو بعدم الالتفات إلى الانتقادات خلال الإعداد لألعاب 2020 قائلا إن كل شيء سيتم في النهاية.

واحتفل جونسون، الذي انتخب رئيسا لبلدية لندن في 2008، في نهاية المطاف بدوره في نجاح دورة لندن 2012 بعد أسابيع من انتقادات تتعلق بأخطاء التخطيط وارتفاع التكاليف.

وهنأ كويكي، التي تسلمت المسؤولية منذ عام، على استعدادات المدينة قائلا إنه يجب عليها التعامل مع السنوات الثلاث المقبلة حتى انطلاق الدورة في 24 يوليو تموز 2020 بطريقة منظمة حيث توجد وسائل محددة لكيفية الرد على الرأي العام ووسائل الإعلام.

وأبلغ جونسون كويكي قبل بدء اجتماع اليوم الجمعة، قائلًا “أولا وقبل كل شيء ستحدث حالة من الفرحة مع اقتراب انطلاق الألعاب قبل أن يتسرب بعض القلق لكنه سيقل فيما بعد، الناس لن تكف عن الشكوى وستجدين أنواعا كثيرة من المشاكل.

وأضاف “وبعدها عندما تبدأ الألعاب أخيرا وبعد أن تبدو الأمور وكأنها لا تسير في الاتجاه الصحيح ستتغير الأشياء ويبدو أن الأمر لا تشوبه شائبة ويبدأ الناس في الوقوف خلفك ومساندتك”.

وعبر جونسون، الذي يزور طوكيو للقاء مسؤولين بينهم رئيس الوزراء شينزو آبي ووزير الأولمبياد تامايو ماروكاوا، عن ثقته في أن أولمبياد طوكيو، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها المدينة الألعاب، ستكون “رائعة”.

ورغم أن اللجنة الأولمبية الدولية أشادت أيضا باستعدادات طوكيو حتى الآن إلا أن المدينة تواجه عدة صعوبات منذ فوزها بشرف التنظيم في 2013 بينها استقالة اثنين من رؤساء البلدية السابقين بسبب فضائح.