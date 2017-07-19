وفاة بطل ألعاب القوى الإسباني خوسيه لويس سانشيز

كشفت تقارير صحافية في إسبانيا أن بطل ألعاب القوى الإسباني خوسيه لويس سانشيز بارايسو توفى، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ75 من العمر.

وذكرت الشرطة الإسبانية، أن أحد جيران سانشيز عثر عليه متوفيًا داخل ساحة انتظار للسيارات في مدينة سلامنكا، شمالي إسبانيا.

ويعتبر سانشيز أحد أيقونات رياضة ألعاب القوى في إسبانيا ومثل بلاده في ثلاث دورات للألعاب الأولمبية في المكسيك عام 1968 وميونخ عام 1972 ومونتريال عام 1976.

وحقق العداء الإسباني طوال مسيرته العديد من الأرقام القياسية سواء في سباقات 100 أو 200 متر، كما شارك أيضًا في سباقات 400 متر وفي منافسات الوثب الطويل.

وبعد اعتزاله في 1980، عمل سانشيز في مجال التدريس والدورات التدريبية لرياضة ألعاب القوى.