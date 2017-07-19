هل سقط مكغريغور بالقاضية خلال التدريبات؟.. مايويذر لا يصدق

أصر الملاكم الأمريكي المخضرم فلويد مايويذر على رؤية لقطات مصورة لهزيمة غريمه المرتقب كونور مكغريغور بالضربة القاضية خلال التدريبات الحالية للمقاتل الأيرلندي استعدادا لمواجهة مايويذر نهاية أغسطس/آب المقبل في أغلى نزال بالملاكمة.

وزعم جيسي فارغاس، بطل وزن الخفيف، أن مكغريغور، بطل منافسات UFC، طرح أرضا خلال تدريباته استعدادا لمواجهة مايويذر في 26 أغسطس المقبل في لاس فيغاس.

وزعم فارغاس خسارة مكغريغور بالضربة القاضية أمام زميله برادلي ويلر قبل 6 أسابيع فقط من معركة لاس فيغاس المربحة للغاية للمقاتل الأيرلندي وكذلك مايويذر.

وقال فارغاس لوسائل الإعلام: “سمعت أنه (مكغريغور) واجه برادلي ويلر، لكنه خسر بالضربة القاضية، أتطلع لفوز مايويذر في الجولة السادسة أو السابعة وليس لدي شك في ذلك، أريد فعلا المراهنة على فوز مايويذر لأنه سيفوز بنسبة 99%”.

من المتوقع أن تحظى هذه المواجهة باهتمام كبير رغم ما يحيط بها من شكوك حول مستوى المنافسة التي ستكون عليها، وذلك نظرا لأن مكغريغور لم يمارس الملاكمة على صعيد بطولات المحترفين من قبل.

لكن مايويذر يرفض تصديق مزاعم فارغاس دون أن يرى هذه المشاهد بعينه، قائلا لموقع Fight Hype: “أنا وجيسي فارغاس على اتصال دائم وكل ما أثير في هذا الأمر شائعات إلى أن أرى ذلك بعيني”.

وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فارغاس مثل هذه المزاعم بشأن مكغريغور، حيث قال إنه خسر أمام كريس فان هيردن في ست جولات.

ومع ذلك، يعتقد تيرنان برادلي أن مكغريغور قادر على مواجهة مايويذر قائلا: “كونور ملاكم جيد جدا.. لا يتحرك مثل أي ملاكم آخر.. فهو قوي وسريع وخفيف في تحركات قدميه.. وكذلك تحركات قدميه سريعة ومن الصعب التحكم في المسافة الفاصلة معه ولا يمكن التنبؤ بما يفعله”.