إعادة أكثر من 100 ميدالية أولمبية بسبب الصدأ أو عيوب في البرازيل

قال متحدث باسم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الماضية التي أقيمت في 2016 في ريو دي جانيرو البرازيلية، إن أكثر من 100 ميدالية فاز بها منافسون في الدورة أعيدت إلى المنظمين لإصلاحها بسبب الصدأ أو ظهور بقع سوداء عليها.

وقال المتحدث ماريو أندرادا للصحفيين، أمس الجمعة، إن مصلحة سك العملة البرازيلية تقوم حاليا بإصلاح العيوب التي ظهرت على ما يزيد عن 130 ميدالية أولمبية معظمها برونزية.

وبعض هذه الميداليات تخص ألعاب أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وأضاف المتحدث “معظم الميداليات إما تعرضت للسقوط أو الإهمال ما تسبب في اختفاء الطلاء وأدى لظهور الصدأ أو بقع سوداء عليها”.

وأكد المتحدث أن مصلحة سك العملة البرازيلية ستقوم بإصلاح أي عيوب في الميداليات وتعيدها إلى أصحابها.

وأنتجت مصلحة سك العملة في البرازيل 2488 ميدالية مختلفة لأولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي 2016 ومئات أخرى لألعاب أصحاب الاحتياجات الخاصة.

واستخدمت في صنع الميداليات الفضية والبرونزية بعض المواد التي أُعيد تدويرها ومعالجتها.