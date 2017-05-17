ثورة جديدة في لوائح وقوانين لعبة التنس

في ظل الجدل الكبير الدائر حول اللوائح والقوانين الجديدة لرياضة التنس، ستستغل الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين بطولة “الأجيال الجديدة” المقرر إقامتها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل من أجل إقرار بعض التغييرات الجديدة.

وأعلنت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أن نهائيات “الأجيال الجديدة” المقرر إقامتها بمدينة ميلانو الإيطالية ستشهد تغييرات عديدة في اللوائح والقوانين أبرزها: ستنتهي المجموعة لصالح اللاعب الذي يفوز بأربعة أشواط، وسيتم وضع ساعة داخل الملعب لحساب الوقت بين النقاط، ولن يعاد الإرسال في حال لمس الكرة لطرف الشبكة وسقوطها في المربع الصحيح، وسيكون بمقدور اللاعبين التواصل مع مدربيهم، كما سيكون من حق الجماهير التنقل بين أرجاء الملعب بحرية.

وقال كريس كيرمود، رئيس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: “نشعر بحماس كبير تجاه إمكانية تقديم شيء جديد في هذه البطولة”.

وأضاف: “المشهد الرياضي والترفيهي يتغير بسرعة كبيرة، هذه البطولة ليست فقط للجيل الجديد من اللاعبين ولكن أيضًا للجيل الجديد من الجماهير، سننظم هذه البطولة خصيصًا من أجل أن نتمكن من رؤية مدى قوة الأليات الجديدة”.

وتهدف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين إلى تقليل وقت المباريات، لكي تتمكن القنوات التلفزيونية من نقل مادة جذابة لمتابعيها.

وتابع كيرمود قائلًا: “لا نزال ندرك بشكل كبير ماهية التقاليد الخاصة برياضتنا وسنحافظ على نزاهة ما نقدمه في الوقت الذي نقيم فيه جدوى تطبيق إحدى هذه المتغيرات في إحدى بطولات التنس التابعة للرابطة العالمية للاعبين المحترفين”.

وتستضيف ميلانو في الفترة ما بين يومي السابع والحادي عشر من تشرين الثان/نوفمبر المقبل النسخة الأولى من بطولات الأساتذة لفئة “الأجيال الجديدة”، والتي سيشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

وفيما يلي نعرض التغييرات المزمع إقرارها من قبل الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في بطولة ميلانو للأساتذة:

1- المباريات من خمس مجموعات والمجموعة من أربعة أشواط: يفوز بالمجموعة اللاعب الذي يحقق الفوز أولا بأربعة أشواط، وفي حال التعادل 3 / 3، يقام شوط آخر لكسر التعادل.

وأكدت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أن هذا النظام سيضمن وجود الكثير من اللحظات الحاسمة والمثيرة في المباريات.

2- تقليل الوقت المخصص للإحماء: تبدأ المباريات بعد خمس دقائق من دخول اللاعب الثاني إلى الملعب.

3- وضع ساعة بالملعب: سيتم وضع ساعة في الملعب من أجل احترام قاعدة الـ 25 ثانية التي تفصل بين كل نقطة وأخرى، وأيضًا من أجل التحكم في الوقت المخصص لفترات الراحة خلال المجموعات والوقت الخاص بالاستشارات الطبية.

4- إلغاء قاعدة إعادة الإرسال في حال لمس الكرة للشبكة: لن يتم إيقاف النقطة في حال لمست كرة الإرسال الخاصة بأحد اللاعبين طرف الشبكة وسقطت في المربع الصحيح.

يذكر أن النقطة تعاد في الوقت الراهن سواء في بطولات الرجال أو السيدات في حال لمست كرة الإرسال الشبكة.

5- تحديد الوقت الخاص بالاستشارات الطبية: سيتم تحديد وقت معين للاستشارات طبية في كل مباراة.

6- التواصل مع المدرب: ويعتبر التحدث مع المدرب من الأمور الممنوعة في بطولات التنس في الوقت الراهن، ولكن الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين ستسمح للاعبين بالتواصل مع مدربيهم خلال فترات معينة بالمباراة لم يتم تحديدها بعد.

وتهدف الرابطة من وراء هذه القاعدة إلى إثراء المادة الترفيهية التي تقدمها القنوات التلفزيونية من خلال بطولات التنس.

7- حرية أكبر للجماهير: سيتم السماح للمشجعين التحرك في أرجاء المدرجات كافة بينما تُلعب المباراة.