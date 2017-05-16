رفض منح شارابوفا بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة فرنسا

المصدر: باريس - إرم نيوز

فشلت ماريا شارابوفا في حجز مكان ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما رفض المنظمون بشكل مفاجئ منحها بطاقة دعوة لينتهي الجدل حول مشاركتها في البطولة التي فازت بها مرتين من قبل بعد عودتها من الإيقاف مدة 15 شهرا.

وكانت اللاعبة البالغة من العمر 30 عاما، والتي عادت للمنافسات الشهر الماضي بعد الايقاف بسبب تناول مادة ميلدونيوم المحظورة في بطولة أستراليا العام الماضي، تأمل في الحصول على موافقة الاتحاد الفرنسي للتنس لأن مركزها الحالي 211 لا يسمح لها بالمشاركة تلقائيا في البطولة.

وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة عن القرار عبر حسابه بموقع فيسبوك قبل وقت قصير من خوض شارابوفا مباراة بالدور الثاني في بطولة إيطاليا المفتوحة في روما.

وكان من المتوقع حصول شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا وبطلة فرنسا 2012 و2014 على الدعوة للمشاركة في البطولة التي تقام بين 28 مايو أيار و11 يونيو حزيران.

وأثارت عودة شارابوفا انتقادات بعدما عبر أبرز اللاعبين عن رفضهم لقرار منظمي بطولات شتوتغارت ومدريد وروما بمنحها بطاقات دعوة في القرعة الرئيسية.

وتتطلع شارابوفا لدخول القرعة الرئيسية لبطولة ويمبلدون بشكل مباشر عبر بلوغ الدور قبل النهائي في روما.