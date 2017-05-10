نجمة UFC أحدث ضحايا تسريبات الصور العارية

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

اعترفت أنجيل ماغانا، المشاركة في منافسات UFC، بأنها كانت ضحية للقراصنة الذين سربوا لها صورا عارية على الإنترنت في فضيحة هزت أركان اللعبة وطالت العديد من لاعبي ولاعبات منافسات WWE لمصارعة المحترفين.

وكتبت ماغانا عبر حسابها على تويتر، أنها تقدمت ببلاغ إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة (FBI) بعد تسريب مزعوم لصورها عارية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتبت المصارعة الشهيرة باسم “صاحبة الجلالة” عبر تويتر “الصور المسربة كانت بعد وقبل معسكر في الجبال والطين والبحيرات المتاخمة للصخور ولم تكن جنسية”.

وتملك ماغانا، البالغ عمرها 33 عاما، سجلا يشمل 11 انتصارا مقابل ثماني هزائم لكن خسرت في آخر أربعة نزالات وكانت الأخيرة أمام ميشيل واترسون فى يوليو/تموز 2015 وهي آخر مباراة لها.

وباتت ماغانا أحدث ضحايا تسريب الصور على الإنترنت والتي شملت بعض نجوم WWE في الأسابيع الأخيرة، لكنها الأولى التي تقدمت ببلاغ لمكتب التحقيقات الفيدرالي في هذا الأمر.

وكشفت شارلوت فلير، نجمة WWE وابنة الأسطورة ريك فلير، عن تسريب صور جنسية لها على الإنترنت في حين نفت أليكسا بليس بوقة تسريب صور عارية لها.