شارابوفا تشارك في بطولة برمنغهام للتنس ببطاقة دعوة

المصدر: لندن - إرم نيوز

بعد أقل من يوم من خروجها من الدور الثاني لبطولة مدريد للأساتذة بات من المقرر أن تحصل الروسية ماريا شارابوفا على بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة برمنجهام البريطانية التي تقام على الملاعب العشبية.

وذكرت صحيفة “ذي تايمز”، اليوم الثلاثاء، أن شارابوفا، البالغة30 عاما، التي خسرت أمام الكندية أوجيني بوشار في الدور الثاني لبطولة مدريد، أمس الإثنين، ستحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة برمنغهام بعد العقوبة التي فرضت عليها بسبب المنشطات والتي انتهت مدتها الشهر الماضي بعد 15 شهرا من الإيقاف.

وتتعرض شارابوفا، المصنفة 258 على العالم التي سقطت في اختبار للكشف عن مادة “ميلدونيوم” المنشطة في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، لحملة انتقادات شرسة بعد تلقيها العديد من الدعوات للمشاركة في البطولات بعد عودتها للملاعب، من بينها بطولتي شتوتغارت ومدريد.

وفازت شارابوفا المتوجة بخمسة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بلقب برمنغهام في 2005، وترجع آخر مشاركة لها في البطولة إلى عام 2010.

وتقام بطولة برمنغهام خلال الفترة بين 17 و25 حزيران/يونيو ويليها مباشرة بطولة ويمبلدون في الثالث من تموز/يوليو.