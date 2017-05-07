“الأب” مكغريغور يبدأ التركيز على مواجهة مايويذر (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

بات كونور مكغريغور، بطل منافسات UFC، متفرغا للاستعداد لمواجهة فلويد مايويذر، الملاكم المعتزل، في نزال القرن بعدما رزق بمولوده الأول من صديقته دي ديفلين.

ونشر البطل الأيرلندي على حسابه في إنستغرام صورة للطفل بصحبة والدته، اليوم الأحد، بعد ساعات من الولادة التي تمت في دبلن.

وكان مكغريغور في إجازة طويلة بسبب استعداده ليصبح أبا، حيث تفرغ لهذا الأمر وابتعد عن المنافسات قبل أن يدخل في مفاوضات لمواجهة مايويذر في صراع قد يدر عليه أكثر من مئة مليون دولار.

وعلق البطل الأيرلندي على الصورة، قائلا “دي وجونيور رائعان معا.. شكرا على كل الكلمات الرقيقة، فخور لكوني أبا”.

وأطلق ماكغريغور البالغ عمره 28 عاما اسم كونور جاك مكغريغور على نجله الأول الذي ولد يوم الجمعة في مستشفى بدبلن.

وأكد والد مكغريغور نبأ الولادة عندما صرح، قائلا “هناك أنباء عظيمة لمكغريغور وديفلين.. ولد الطفل كونور جاك مكغريغور في مستشفى كومب وجميع أفراد الأسرة سعداء للغاية.. لا يوجد شعور في العالم أفضل من كونك أصبحت جدا”.

ومن المتوقع أن يقضي مكغريغور وقتا طويلا مع ابنه على قدر الإمكان قبل التركيز على مستقبله المتعلق بمفاوضاته بشأن اللقاء المتوقع أمام مايويذر.