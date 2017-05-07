العثور على بطل الزلاجات الأمريكي هولكومب ميتا في غرفته

المصدر: نيويورك – إرم نيوز

أعلنت اللجنة الأولمبية الأمريكية، اليوم الأحد، عن العثور على ستيفن هولكومب، الفائز بميدالية أولمبية، في منافسات ركوب الزلاجات متوفيا في حجرته في المركز التدريبي الأولمبي للفريق الأمريكي في ليك بلاسيد، صباح أمس السبت.

ولم تكشف اللجنة الأولمبية الأمريكية في بيانها عن سبب وفاة هولكومب، البالغ 37 عامًا.

وقال سكوت بلاكمون، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأمريكية: “العائلة الأولمبية بأكملها مصدومة وحزينة بسبب الخسارة المأساوية لستيفن هولكومب”.

وأضاف: “ستيف كان رياضيًا هائلًا وشخصًا أفضل، مثابرته وإنجازاته كانت مصدر إلهام لنا جميعًا”.

وشارك هولكومب مع الفريق الأمريكي في ثلاث نسخ متتالية من الأولمبياد الشتوي وساهم في الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد فانكوفر 2010 في منافسات ركوب الزلاجات للفرق الرباعية، وهي أول ميدالية ذهبية لأمريكا في هذه المسابقة منذ عام 1948.

وفاز هولكومب بالميدالية البرونزية في منافسات ركوب الزلاجات للفرق الثنائية والرباعية في أولمبياد سوتشي 2014.

وعانى هولكومب من القرنية المخروطية ومرض في العين ما أثر كثيرًا على قوة نظره خلال مسيرته.