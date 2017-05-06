عداءة أمريكية تفوز بسباق الحواجز رغم إصابتها بكسر في اليد (صورة)

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

أصيبت العداءة الأمريكية كندرا هاريسون حاملة الرقم القياسي العالمي بكسر في يدها اليسرى خلال الإحماء والاستعداد لكنها رغم ذلك سيطرت على سباق 100 متر حواجز في لقاء الدوحة، ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، أمس الجمعة، وفازت بالسباق مسجلة 12.59 ثانية عكس اتجاه الريح.

وقالت العداءة الأمريكية في حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن الإصابة وقعت “خلال محاولة أخيرة” خلال التدريبات والإحماء استعدادا للسباق.

وقالت جوانيتا برايان، المسؤولة في الشركة التي تتولى إدارة أعمال هاريسون لـ”رويترز”: “الأطباء قالوا إنها ستكون بحاجة لستة أسابيع للتعافي من الإصابة.. لكنهم أوصوها أيضا بالخضوع لفحص طبي أكثر دقة عندما تعود للولايات المتحدة غدا”.

ونشر مدربها إيدريك فلوريال صورة لليد المصابة إثر نقل العداءة للمستشفى بعد نهاية السباق ووضع الضمادات اللازمة.

وقالت هاريسون أيضا “فقط العناية الإلهية وتصميمي على الفوز كانا وراء فوزي بالسباق”.

وكانت هاريسون (24 عاما) سجلت الرقم القياسي الجديد للسباق وهو 12.20 ثانية في لندن في يوليو تموز الماضي بعد أيام فقط من فشلها في التأهل لتمثيل المنتخب الأمريكي في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي 2016.

وصمد الرقم القياسي للسباق طوال 28 عاما.