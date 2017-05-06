وفاة أكبر بطل أولمبي أمريكي سنًا عن 98 عامًا

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

أعلنت قاعة مشاهير السباحة الدولية أن أسطورة السباحة أدولف كيفر، وهو أكبر بطل أولمبي أمريكي سنًا على قيد الحياة، توفي في منزله بولاية إيلينوي، أمس الجمعة، عن 98 عامًا.

وكان كيفر فاز بذهبية سباق 100 متر ظهرًا في أولمبياد برلين الصيفي في 1936 عندما سجل رقمًا قياسيًا أولمبيًا بينما كان عمره 17 عامًا.

واستمر الرقم القياسي لكيفر طوال 20 عامًا.

وقال مايك أونغر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي للسباحة، في بيان: “أدولف كيفر كان خير تجسيد للسباحة ولقد عاش هذه الرياضة في كل يوم من أيام حياته.. وكان رائدًا وسباقًا في رياضتنا بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ”.

وعمل كيفر بعد الاعتزال مدربًا في البحرية الأمريكية ودخل عالم التجارة والأعمال وساعد في تطوير بعض الأدوات والمعدات الخاصة بالسباحة.

وانضم كيفر أيضًا لعضوية المجلس الرئاسي للياقة والرياضة والتغذية في الولايات المتحدة وعمل مع ثلاثة رؤساء لبلاده.