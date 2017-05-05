غضب بين سيدات WWE بعد تسريب صورهن عاريات

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

يبدو أن شارلوت فلير نجمة منافسات المصارعة الحرة للمحترفين تشعر بألم شديد بعد تسريب صورها عارية على شبكة الإنترنت.

وانتشرت صور شارلوت ابنة أسطورة WWE ريك فلير وهي عارية تمامًا، حيث ظهرت بعض صورها “سيلفي” وهي عارية في وقت سابق من العام الحالي.

وكتبت بطلة العالم السابقة أربع مرات على حسابها في “تويتر” إنه تعرضت للسرقة وطالبت بمحو هذه الصور على الفور.

وقالت: “سرقت الصور الخاصة لي وتم نشرها علنًا دون موافقتي، يجب محو هذه الصور من على الإنترنت فورًا”.

وتعرض عدد من النجوم للقرصنة وسرقة الملفات الشخصية خلال الشهور القليلة الماضية وبينهم بيغ (اسمها الحقيقي سارايا-جيد بيفيس) حيث أكدت أنها ضحية للقرصنة على هاتفها الشخصي في وقت سابق من العام الحالي.

وتم تسريب صور شخصية للنجوم السابقين في منافسات WWE كايتلين وماريا كما ظهرت سلسلة من شرائط الفيديو المصورة لبيغ بينها اثنان مع مصارعين من الذكور وكل شريط منفصل عن الآخر.

وصور أخرى ظهرت لها وهي في دورة المياة حيث التقطت عدة صور “سيلفي” لها ، كما غضبت الجماهير بشدة عند انتشار لقطات فيديو أثناء ممارسة الجنس.

وتعرضت النجمة السابقة ميلينا أيضا للسطو على حساباتها الشخصية وهاتفها وظهرت لها صور “سيلفي” عارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: “أشعر بالإهانة ويجب محو هذه الصور على الفور”.