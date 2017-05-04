الاتحاد الدولي لكرة السلة يسمح لللاعبات بارتداء الحجاب

المصدر: هونغ كونغ ـ إرم نيوز

وافق الاتحاد الدولي لكرة السلة خلال الكونغرس الذي عقده بمشاركة ممثلي 139 اتحادًا وطنيًا اليوم الخميس في هونغ كونغ على السماح لللاعبات بوضع غطاء للرأس (حجاب) خلال المباريات.

وتم تطوير غطاء الرأس بشكل فعال من أجل التقليل من خطورة الإصابات ، على أن يتم تفعيل هذه الخطوة بدءًا من أول تشرين الأول/اكتوبر 2017.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة السلة عدة لوائح منظمة لارتداء الحجاب في المباريات، ومن بينها أن يكون لون غطاء الرأس أبيض أو أسود، أو نفس لون الزي الرياضي للاعبات وأن يكون لون غطاء الرأس موحدًا لجميع اللاعبات بالفريق الواحد.

كما تنص اللوائح على ألا يحجب غطاء الرأس أي جزء من الوجه سواء العينين أو الأنف أو الشفاه.

وشدد الاتحاد الدولي لكرة السلة على أنه لا توجد أية خطورة على اللاعبات في ارتداء غطاء الرأس أو للاعبات المنافسات.

وتأتي موافقة الاتحاد الدولي لكرة السلة على قرار ارتداء الحجاب تماشيًا مع تقاليد بعض الدول الإسلامية التي يعد فيها الحجاب ضمن الزي الرسمي.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة السلة في أيلول/سبتمبر 2014 مراجعة للائحة ارتداء غطاء الرأس، مع منح استثناء لبعض الدول بارتداء حجاب خلال البطولات المحلية كفترة تجريبية لمدة عامين.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي تلقى مجلس الاتحاد الدولي لكرة السلة تقريرًا حول تجربة ارتداء الحجاب في المباريات وبعد مراجعة شاملة وافق المجلس على تعديل اللوائح، حيث منح تفويضًا للجنة الفنية بالاتحاد بتقديم مقترحات في هذا الشأن قبل أن يتم التصديق على هذه الخطورة خلال الكونغرس الذي عقد في هونغ كونغ.