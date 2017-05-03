مايويذر يتجه للقمار بعد تضاؤل فرص مواجهة مكغريغور

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

لم تكن مفاجأة أن يلتقط بطل الملاكمة المعتزل فلويد مايويذر صورة داخل طائرته الخاصة وأمامه نحو 350 ألف دولار حصل عليها خلال المقامرة في حفل في هوليوود.

ووضع الملاكم المعتزل البالغ عمره 40 عاما هذه الصورة على حسابه في إنستغرام بعد حضوره حفلا في ملهي “كاتش” الليلي في غرب هوليوود.

وظهر مايويذر الذي يستعد لمواجهة الإيرلندي كونور مكغريغور بطل الوزن الخفيف في منافسات UFC في إحدى الصور إلى جوار المطربة الشهيرة ماريا كاري وزوجها السابق نيك كانون.

ورغم سعادته بالأموال التي حصدها في الحفل إلا أنه بدا أكثر قلقا حيث يفكر في مواجهة مكغريغور رغم أن المفاوضات بشأن هذا النزال تعقدت، وهو ما يعني إمكانية فقدان بطل العالم السابق في الملاكمة نحو مئة مليون استرليني قيمة أرباحه المقدرة من هذه المباراة.

المعركة المرتقبة لم يتم إلغاؤها بالكامل بعد والمفاوضات مستمرة بين إقامتها في يونيو/حزيران المقبل لكن الخلافات بشأن توزيع أرباح المباراة مازالت غير محسومة بين الطرفين، وهو ما يضع المواجهة المرتقبة في مهب الريح.