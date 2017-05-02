مغنية تثير الاستياء في حفل لأطفال لعبة المصارعة.. تعرف على السبب (صور)

المصدر: إرم نيوز

أثارت مجموعة من الصور لملابس المغنية الأوكرانية لورا سوبرفين، التي ارتدتها وهي تحيي حفلًا بمناسبة ختام المصارعة الحرة الخاصة بالأطفال، في مدينة نيجين في مقاطعة تشيرنيغوف في أوكرانيا، غضب واستياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع “لينتا رو” الروسي، نشر أليكس مان، أحد ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” الصور، وعلق قائلًا:” أحيت المغنية حفلها أمام الأطفال من دون ارتداء الملابس الداخلية، هذا عار، هذا حفل رياضي، من طلب من المغنية الظهور بهذا اللباس؟”.

وانهالت التعليقات الساخرة والرافضة لظهور المغنية بهذا الزي المغري أمام الأطفال، فقالت إحدى الناشطات:” الجنون في بلدنا يزدهر، المغنية فهمت الأمر بشكل خاطئ وظنت أنها تحيي حفلًا بنادٍ للعراة وليس أمام الأطفال”، بينما قال شخص: “كيف تجرأت على الظهور أمام الأطفال بهذا الشكل؟”.

الجدير بالذكر أن المغنية الأوكرانية لورا سوبرفين فازت بلقب ملكة جمال العالم للأمم المتحدة في عام 2016.