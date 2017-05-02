فوري متحديًا جوشوا: أستطيع هزيمته بذراع واحد

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

أعلن الملاكم البريطاني تايسون فوري، بطل العالم السابق، تحديه لمواطنه أنتوني جوشوا، الذي فاز يوم السبت الماضي على الأوكراني فلاديمير كيلتشكو في مباراة رائعة بملعب ويمبلي بإنجلترا، مؤكدًا أنه قادر على هزيمته بذراع واحد.

وقال فوري المعروف باستفزازه للمنافسين في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورت” التليفزيونية: “أنا متأكد من قدرتي على هزيمته وذراعي مقيد خلف ظهري، لا أحتاج حتى إلى الإحماء، أنا كبير مثل كليتشكو ولكنني مختلف فهو يبلغ من العمر 41 عامًا أما أنا فأبلغ 28”.

وجاءت تصريحات فوري، الذي ابتعد عن حلبات الملاكمة وأصبح بلا ترخيص لمزاولة هذه الرياضة على خلفية تعاطيه للمخدرات، ردًا على ما قاله عنه جوشوا بعد فوزه على كليتشكو.

وقال جوشوا بعد انتصاره على الملاكم الأوكراني في ويمبلي: “فوري؟، أين فوري؟”.

وفاز جوشوا يوم السبت الماضي بالضربة القاضية على كليتشكو في الجولة الحادية عشرة ليستعيد لقبه العالمي في الوزن الثقيل.

وبفضل هذا الفوز حصل الملاكم البريطاني، حامل لقب بطل الاتحاد الدولي للملاكمة، على حزام الرابطة العالمية للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة.

ويرى فوري أن جوشوا أصيب بداء العظمة بسبب الإعلام، مشيرًا إلى أنه دخل إلى مباراته مع كليتشكو بمبدأ الحياة أو الموت.

واستطرد فوري قائلًا: “كليتشكو لم يتمكن من توجيه أي ضربة من ضرباته لي عندما واجهته، ما أزال رقم واحد على مستوى العالم والجميع يعرف هذا، لا تزال تنقصني مواجهة واحدة قوية أمام جوشوا”.

وكان فوري قد هزم كليتشكو في تشرين الثاني/نوفمبر في دوسلدورف بألمانيا، ولم يعد لخوض المباريات منذ ذلك الحين، حيث أرجأ مواجهته أمام الملاكم الأوكراني مرتين قبل أن يجبر على التخلي عن ألقابه.