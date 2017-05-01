بالفيديو.. أحداث مؤسفة في نهائي كأس الإمارات للشباب بكرة اليد بين العين والجزيرة

المصدر: متابعات - إرم نيوز

شهدت مباراة العين والجزيرة في نهائي شباب اليد في صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر أحداثا “مؤسفة” أسفرت عن سحل ولكمات وخروج جديد ومؤسف عن النص في كرة اليد.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام مجموعة من لاعبي الفريقين بتبادل اللكمات عقب انتهاء المباراة التي أسفرت عن فوز نادي العين بلقب البطولة.

فيديو : سحل ولكمات وخروج جديد ومؤسف عن النص في كرة اليد وهذه المرة في فئة الشباب pic.twitter.com/cQRMSrZxD3 — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) May 1, 2017

وكان العين قد نجح في الفوز على الشارقة حامل اللقب بفارق هدف، 22-21، في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة نادي الجزيرة، فيما نجح فخر أبوظبي في الفوز على الأهلي بنتيجة كبيرة 33-24 في المباراة التي أقيمت في التوقيت نفسه بصالة النهيانية بالعين، في دور نصف نهائي البطولة.