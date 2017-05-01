احتفال مجنون لنادال بلقبه العاشر في برشلونة (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

احتفل الإسباني رفائيل نادال بلقبه العاشر في بطولة برشلونة للتنس بشكل مميز، حيث ركض بين ممر شرفي شكله الأطفال جامعو الكرات قبل أن يقفز في حوض سباحة بسرواله وحذائه ولحق به الأطفال بملابسهم الكاملة.

وتوج نادال ملك الملاعب الرملية بلقب بطولة برشلونة للمرة العاشرة، يوم الأحد، بعدما تغلب على النمساوي دومينيك تيم 6-4 و6-1 ليحقق ثاني ألقابه على التوالي على الملاعب الرملية.

وتوج نادال، الذي فاز ببطولة مونت كارلو للأساتذة الأسبوع الماضي للمرة العاشرة، باللقب دون أن يخسر أي مجموعة على الملعب الرئيس الذي أطلق عليه أخيرا اسمه بالنادي الملكي للتنس في برشلونة واحتاج 90 دقيقة للتغلب على تيم.

وعقب نهاية اللقاء احتفل النجم الإسباني برش الشامبانيا على الجماهير والمتابعين داخل الملعب قبل أن يركض ويقفز في حوض السباحة فيما بعد، ويلحق به جامعو الكرات بملابسهم في احتفال تقليدي.

وحرص الأطفال والشبان الصغار على التقاط الصور (سيلفي) مع نادال داخل حوض السباحة بملابسهم المببلة وهم يصرخون ويصيحون فرحا.