فورمولا 1.. بوتاس سائق مرسيدس يفوز بسباق جائزة روسيا الكبرى

المصدر: موسكو ـ إرم نيوز

فاز الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بسباق جائزة روسيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وحل سيباستيان فيتل متصدر الترتيب العام والذي انطلق من المركز الأول إلى جوار زميله في فيراري كيمي رايكونن، ثانيا رغم ضغطه بقوة على بوتاس في نهاية السباق.

وعبر السائق الألماني خط النهاية متأخرا بفارق 0.6 ثانية خلف الفائز الفنلندي الذي انضم لمرسيدس قادما من وليامز في يناير كانون الثاني الماضي بدلا من بطل العالم 2016 المعتزل نيكو روزبرغ وفاز أخيرا بأول سباق بعد 81 مشاركة.

وقال السائق الفنلندي عبر دائرة الاتصال الداخلية لفريقه “استغرق الأمر بعض الوقت..؟ الأمر يستحق الانتظار”.

وجاء رايكونن في المركز الثالث بينما عانى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في سعيه للحاق بثلاثي الصدارة لينهي السباق في المركز الرابع.

ولم يشارك فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في جائزة روسيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بسبب مشكلة في المحرك لتغيب إحدى سياراتي فريق مكلارين عن ثاني سباق على التوالي.

وغاب البلجيكي ستوفيل فاندورنه زميل السائق الإسباني في مكلارين عن قائمة المنطلقين في سباق البحرين قبل أسبوعين بسبب مشكلة في وحدة الطاقة أيضا.

وتأهل ألونسو، الذي من المقرر أن يشارك في سباق انديانابوليس 500 في الشهر المقبل بدلا من جائزة موناكو الكبرى، للانطلاق من المركز 15 في سوتشي.

ومع ذلك تعطلت سيارته خلال لفة الإحماء اليوم ما أضطر السائق الإسباني لعدم الانطلاق في بداية السباق.

وقالت هوندا التي تزود مكلارين بالمحرك إن عطلا فنيا في وحدة استعادة الطاقة ربما كان السبب في المشكلة.