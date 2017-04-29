الوكالة العالمية للمنشطات تعيد فتح معمل مدريد

المصدر: مونتريال – إرم نيوز

أعادت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فتح معمل مدريد لفحوص العقاقير والمنشطات، أمس الجمعة، بعد أكثر من عام على إغلاقه وتعليق نشاطه.

وبموجب الإغلاق الذي جاء إثر إعلان الوكالة العالمية بعدم التزام الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات بلوائحها توقف المعمل عن إجراء أي اختبارات أو فحوص للكشف عن المواد المحظورة رياضيًا أو أي أنشطة تحت مظلة الوكالة العالمية.

وعادت الحياة للمعمل الإسباني من جديد بعد رفع اسم الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات من قائمة الجهات التي لا تلتزم بلوائح الوكالة العالمية في بداية الشهر الماضي وبعد إجراءات تفتيش المعمل يومي 23 و24 من مارس آذار الماضي.

وقال أوليفر نيغلي، رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، في بيان: “نود أن نوجه الشكر إلى المعمل على تعاونه المستمر خلال هذه الإجراءات”.

وأضاف نيغلي: “بالنظر إلى الظروف الخاصة التي أحاطت بإغلاق ووقف المعمل فإن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على ثقة بأن المعمل سيستمر في العمل طبقًا للمعايير المطلوبة”.