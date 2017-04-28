ألونسو يقدم تكريمًا خاصًا لطفل لقي حتفه خلال تدريبات الكارتينغ

المصدر: سوتشي ـ إرم نيوز

كشف الإسباني فيرناندو ألونسو، سائق فريق مكلارين المنافس بسباقات سيارات فورمولا-1 ، أنه سيقدم تكريما من نوع خاص للطفل الذي لقي حتفه إثر تعرضه لحادث خلال تدريبه على سباقات الكارتينغ، على حلبة تحمل اسم “فيرناندو ألونسو” بإقليم استورياس شمال غرب إسبانيا.

ونشر ألونسو رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذكر فيها “سأقود (سيارتي) من أجلك”، وذلك قبيل مشاركته اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الروسي المقرر بعد غد الأحد ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

كذلك جرى تثبيت ملصق يحمل اسم الطفل جونزالو باروتو موفيا، الضحية، على الجزء الخلفي من خوذة السائق ألونسو.

وكان موفيا /11 عاما/ فارق الحياة يوم الأحد الماضي إثر تعرضه لحادث في اليوم السابق خلال تدريبات سباقات الكارتينغ على مضمار فيرناندو ألونسو.

وتوصل ألونسو إلى اتفاق مع المسؤولين في بلاده حول إنشاء معهد لرفع معايير الأمان في منافسات سباقات الكارتينغ للأطفال.