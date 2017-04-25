سيرينا ويليامز ترد بقوة على تصريحات ناستاسي العنصرية تجاه طفلها

المصدر: لندن - إرم نيوز

وصفت سيرينا وليامز تعليقات مزعومة أدلى بها المصنف الأول عالميا سابقا ايلي ناستاسي حول طفلها الذي لم يولد بعد بأنها “عنصرية” وأشادت بالاتحاد الدولي للتنس لتحقيقه في الواقعة.

ونقلت وسائل إعلام رومانية وبريطانية عن اللاعب المشاغب السابق ناستاسي، الذي فاز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى في سبعينيات القرن الماضي، قوله ردا على الإعلان عن حمل وليامز “دعونا ننتظر ونرَ كيف سيكون لون الطفل؛ هل سيكون لون الشوكولاتة بالحليب؟”.

وكتبت وليامز المصنفة الأولى عالميا في حسابها على انستجرام “من المحبط معرفة أننا نعيش في مجتمع يمكن لأشخاص فيه مثل ايلي ناستاسي الإدلاء بهذه التعليقات العنصرية تجاهي وتجاه طفلي الذي لم يولد بعد وبتعليقات جنسية ضد زملائي”.

وأضافت “أنا عكسكم.. لست خائفة. ترون أنني لست جبانة. هل وقاحتي تغضبك؟ تستطيع إطلاق كلماتك ضدي… ربما تحاول قتلي بكراهيتك لكني سأحلق كالهواء”.

وعوقب ناستاسي (70 عاما) بالإيقاف مؤقتا عن كل أنشطة الاتحاد الدولي للتنس عقب إهانته لاعبات الفريق البريطاني في بداية الأسبوع أثناء قيادته للفريق الروماني في مواجهة في كأس الاتحاد لفرق السيدات.

وشكرت وليامز الاتحاد الدولي للتنس وقالت إنها ستسانده تماما في تحقيقه في الواقعة.

وقال ديفيد هاغرتي رئيس الاتحاد الدولي للتنس اليوم الاثنين “(التحقيق) جار. عند هذه المرحلة فإن أحد المبادئ المهمة هو أننا نريد عملية صارمة وعادلة”.

وتابع “وسنستمع كذلك لدفوع ناستاسي. إنها عملية شاملة ستسير بطريقة فعالة. لا أعتقد أن القرار النهائي سيصدر خلال الأسبوعين المقبلين”.

وقالت آن كيوتافونغ كابتن الفريق البريطاني إن تعليقات ناستاسي أثناء اللعب لم تكن مقبولة.

وأضافت “توقعنا جمهورا وطنيا للفريق الروماني لكننا لم نتوقع العبارات المهينة التي تم استخدامها… ما قاله لي ولجوهانا (كونتا) غير مقبول أن يتفوه به أي شخص لأي إنسان آخر.”