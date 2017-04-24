باكياو يطالب منافسه هورن بالاستعداد جيدًا لإمتاع عشاق الملاكمة

المصدر: سيدني - إرم نيوز

أقر الملاكم الفلبيني الشهير ماني باكياو، أن منافسه في النزال المقبل الأسترالي جيف هورن لا يزال مجهولا بالنسبة له، لكنه طالبه بالاستعداد جيدا لاسعاد عشاق الرياضة عندما يلتقيان على لقب وزن الوسط من منظمة الملاكمة العالمية.

ووصل باكياو دون جلبة إلى أستراليا، اليوم الاثنين، في جولة ترويجية قبل النزال المرتقب في الثاني من يوليو/ تموز، وتحدث لفترة وجيزة مع الصحفيين في مطار برزبين قبل أن يمضي في طريقه برفقة آخرين.

وأبلغ باكياو وسائل إعلام محلية: “لا أعرف الكثير عنه لكني أعلم أنه مقاتل”.

وتابع: “لم أشاهد نزالاته بعد لكني سأشاهد آخر ثلاث مواجهات خاضها، رسالتي له أن يستعد بقوة وأن يتأكد أنه سيكون جاهزا بنسبة 100% قبل نزال الثاني من يوليو لإمتاع عشاق الرياضة”.

وسيكون النزال أمام هورن الذي فاز 16 مرة في 17 مواجهة خلال مسيرته الأول لباكياو، البالغ من العمر 38 عاما، منذ فوزه بإجماع آراء الحكام ليخطف اللقب من الأمريكي جيسي فارغاس في لاس فيغاس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان باكياو اتفق في السابق على خوض نزال أمام البريطاني أمير خان في أبريل/ نيسان في الإمارات، لكن مروج مبارياته بوب أروم قال الشهر الماضي إنه تأجل لأسباب مالية.

ويترقب عشاق الملاكمة في أستراليا النزال بين هورن وباكياو، حيث سيكون أكبر حدث في هذه الرياضة يقام هناك منذ عقود.

ويتوقع منظمون أن يشاهد النزال 50 ألف مشجع في ملعب لانغ بارك، الذي يستضيف بشكل منتظم مباريات محلية ودولية للرغبي وكرة القدم.