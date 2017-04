باكياو يطالب منافسه هورن بالاستعداد جيدًا لإمتاع عشاق الملاكمة

أقر الملاكم الفلبيني الشهير ماني باكياو، أن منافسه في النزال المقبل الأسترالي جيف هورن لا يزال مجهولا بالنسبة له، لكنه طالبه بالاستعداد جيدا لاسعاد عشاق الرياضة عندما يلتقيان على لقب وزن الوسط من منظمة الملاكمة العالمية.

ووصل باكياو دون جلبة إلى أستراليا، اليوم الاثنين، في جولة ترويجية قبل النزال المرتقب في الثاني من يوليو/ تموز، وتحدث لفترة وجيزة مع الصحفيين في مطار برزبين قبل أن يمضي في طريقه برفقة آخرين.

وأبلغ باكياو وسائل إعلام محلية: “لا أعرف الكثير عنه لكني أعلم أنه مقاتل”.

وتابع: “لم أشاهد نزالاته بعد لكني سأشاهد آخر ثلاث مواجهات خاضها، رسالتي له أن يستعد بقوة وأن يتأكد أنه سيكون جاهزا بنسبة 100% قبل نزال الثاني من يوليو لإمتاع عشاق الرياضة”.

