جون سينا وخطيبته نيكي بيلا يتجرّدان من ملابسهما لسبب غريب (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

فاجأ نجم المصارعة الحرة وهوليوود جون سينا وخطيبته نيكي بيلا جمهورهما بنشرهما لفيديو يظهران فيه وهما يتجرّدان من ملابسهما، ثم يرقصان عاريان.

ويرجع السبب وراء تعري جون سينا ونيكي بيلا هو احتفالهما لوصول عدد مشتركي قناة خطيبته على YouTube إلى نصف مليون مشترك، وهو ما جعلها ترغب في شكرهم بهذه الطريقة.

وأشارت نيكي بيلا قبل تعريها هي وخطيبها جون سينا أنه كان مترددا من الإقدام على هذه الخطوة، والذي ظل يقول طوال الفيديو: “إنها فكرة سيئة”.

وكان جون سينا تقدّم لخطوبة نيكي بيلا، في النسخة الـ 33 من مهرجان “ريسلمانيا” للمصارعة الحرة، في أول شهر إبريل الجاري، بعد علاقة طويلة بينهما.

وعقب هزيمتهما لنجم المصارعة ذا ميز وزوجته ماريز في “ريسلمانيا 33″، ركع جون سينا على ركبته وسط الحلبة، وأهدى حبيبته نيكي بيلا خاتم الخطوبة، وسألها إن كانت موافقة على الزواج منه أم لا، لتوافق في الحال، وسط تهليل وتصفيق آلاف الجماهير الحاضرين في الاستاد، والذين بلغ عددهم 75,245 ألف.

وكانت علاقة جون سينا بنيكي بيلا بدأت منذ نوفمبر 2012، وكان سينا دائما ما يماطل نيكي بشأن رغبتها في الزواج، حتى قرر أخيرا دخول “القفص الذهبي” في “ريسلمانيا 33”.

يذكر أن جون سينا يشارك نيكي بيلا برنامجها الواقعي Total Bellas، المُذاع على قناة !E الترفيهية، والذي يتناول يومياتهما، إلى جانب يوميات شقيقتها التوأم بري بيلا وزوجها المصارع المعتزل دانييل برايان.