ختام بطولة أبو ظبي العالمية للجوجيتسو.. وهذا ترتيب الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

أضاف يحيى الحمادي ميدالية ذهبية جديدة إلى المنتخب الإماراتي في بطولة أبو ظبي العالمية للجوجيتسو بتغلبه على البرازيلي فابيو ناسيمينتو في فئة الأساتذة 1 للحزام البني بوزن 110 كغم في اليوم الختامي للبطولة التي أسدل الستار عليها اليوم السبت.

وفي المقابل ، حصد كل من اللاعبين فيصل الكتبي وطالب الكربي وأحمد المازمي الميداليات الفضية في فئاتهم.

وأسدل الستار اليوم على فعاليات البطولة في حضور عدد من كبار مسؤولي الدولة يتقدمهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتضمنت مجريات اليوم الختامي للبطولة ، التي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نهائيات فئات الكبار رجال وسيدات في الحزام البني والأسود ونزالات أساطير الجوجيتسو العالميين.

وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والأسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو “حضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم لتتويج الفائزين تشريف لكل اللاعبين المشاركين في البطولة ودعم للرياضة في الإمارات وتأكيد على الإقبال الهائل الذي تتمتع به رياضة الجوجيتسو في جميع أنحاء الدولة. في كل عام يزداد عدد اللاعبين الإماراتيين المشاركين في البطولة ويحققون مزيدا من الإنجازات”.

وأوضح “أصبحت بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مهرجانا عالميا وموعدا يتطلع إليه أهم وأفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم كما أن اجتياز تصفياتها والوصول للنزالات النهائية فيها إنجاز بحد ذاته لتؤكد أبو ظبي على مكانتها كعاصمة للجوجيتسو.

“نواصل العمل لتحضير أجيال من الأبطال المستقبليين في هذه الرياضة. لدينا جيل مميز من اللاعبين من مختلف الفئات العمرية و40 لاعبا محترفا بأحزمة تتراوح بين الأزرق والبنفسجي وعن طريق البرامج التي نطورها نعمل على تطوير مهاراتهم ليتمكنوا من المنافسة عالميا ورفع علم الإمارات عاليا في البطولات الكبرى خلال الأعوام القليلة القادمة”.

وعقب فوزه بالميدالية الذهبية اليوم ، قال الحمادي: “يتطور مستوى المنافسة في البطولة عاما بعد عام. سعيد جدا بإحرازي الميدالية الذهبية بعد نزال صعب للغاية. لم يكن الفوز متوقعا ولكنني بذلت كل جهدي وانتزعت الفوز لأرفع علم الإمارات عاليا”.

وأضاف “أتوجه بالشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان. بفضل دعمه تشهد رياضة الجوجيتسو إقبالا متزايدا من جميع فئات المجتمع”.

وواصلت البرازيل سيطرتها بانتزاع العدد الأكبر من الميداليات في اليوم الختامي للبطولة حيث حصدت 27 ميدالية منها 14 ميدالية ذهبية وسبع فضيات وست برونزيات.

وحلت الولايات المتحدة في المركز الثاني وحققت عشر ميداليات منها ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وبرونزيتين وانتزعت الإمارات المركز الثالث برصيد أربع ميداليات منها ذهبية واحدة وثلاث فضيات.

وأسفرت النتائج النهائية لبطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي استمرت على مدار خمسة أيام عن احتلال البرازيل المركز الأول برصيد 184 ميدالية (68 ذهبية و53 فضية و63 برونزية) وتلتها الإمارات في المركز الثاني برصيد 32 ميدالية (15 ذهبية و16 فضية وبرونزية واحدة) ثم الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 29 ميدالية (عشر ذهبيات و11 فضية وثماني برونزيات) ثم روسيا في المركز الرابع برصيد 20 ميدالية (ست ذهبيات وأربع فضيات وعشر برونزيات) ثم الممكلة المتحدة في المركز الخامس برصيد 12 ميدالية (أربع ذهبيات وأربع فضيات وأربع برونزيات) وحلت أستراليا سادسا برصيد ثماني ميداليات (ذهبيتان وثلاث فضيات وثلاث برونزيات) .

وعلت أصوات المشجعين في قاعة “آيبيك أرينا” مع انطلاق نزالات الأساطير التي تميزت بمشاركة عشرة من أبرز رموز الجوجيتسو في العالم الذين قدموا عروضا رائعة تتسم بالقوة والفنيات العالية.

وعلى هامش الإثارة والتشويق اللذين اتسمت بهما النزالات ، أقيم السحب على الجائزة الكبرى للحضور الذين سجلوا أسماءهم للفوز بسيارة فارهة مقدمة من رعاة البطولة..

ويقيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو غدا الأحد حفل جائزة أبو ظبي العالمية للجوجيتسو في فندق قصر الإمارات بأبو ظبي لتكريم أفضل لاعبي الموسم الرياضي 2016 / 2017 بحسب التصنيف العالمي وكذلك أفضل المدارس والأندية في رياضة الجوجيتسو خلال هذا الموسم بحضور كبار الشخصيات ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وينطلق الموسم الجديد 2017 / 2018 للجوجيتسو في شهر حزيران/يونيو 2017 ، ويشهد العديد من البطولات العالمية والمحلية.

وكالعادة يتوج الموسم في عاصمة الجوجيتسو أبو ظبي مع النسخة العاشرة من بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في شهر نيسان/أبريل 2018 .