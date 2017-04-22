أمية ظافر.. أول ملاكمة أمريكية تنتزع حقها في ارتداء الحجاب بالمباريات

المصدر: إرم نيوز

أصدر القائمون على رياضة الملاكمة في ولاية “مينيسوتا” الأمريكية، قرارًا بالسماح للاعبة الملاكمة المسلمة أمية ظافر بارتداء الحجاب، والزي الإسلامي، خلال اللعب في المباريات المحلية داخل الولايات المتحدة.

وتعد أمية، التي تبلغ 14 عامًا، أول فتاة مسلمة تمارس رياضة الملاكمة وهي مرتدية الزي الإسلامي الذي يغطي جسدها، بالإضافة إلى الحجاب، حسبما نشر موقع “Excelle Sports” الأمريكي.

وقال الموقع الرياضي الأمريكي إنه بموجب هذا القرار، سوف تتمكن أمية، من ممارسة أول مباراة احترافية لها، مشيرًا إلى أنه رغم أن اللاعبة المسلمة مؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، والمقرر عقدها عام 2020، إلا أن القرار الجديد ليس دوليًا، بل هو قرار محلي، ومن المتوقع أن تتوجه اللاعبة إلى رابطة الملاكمة الدولية الأمريكية من أجل استصدار قرار دولي بالمشاركة في بطولات الملاكمة على مستوى العالم، وهي ترتدي الحجاب.

وكانت رابطة الملاكمة الدولية الأمريكية “أيبو”، قد منعت أمية أواخر عام 2016، من المشاركة في إحدى المسابقات الدولية بولاية “فلوريدا” الأمريكية كلاعبة محترفة، لإصرارها على ارتداء الحجاب وتغطية جسدها خلال لعب المباريات، وعدم الالتزام بالزي المخصص لهذه الرياضة.