عاصمة الأرجنتين تنسحب من السباق على استضافة دورة الألعاب الأمريكية

المصدر: بوينس أيرس – إرم نيوز

قال جيراردو ويرتين، رئيس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية، إن عاصمة بلاده بوينس آيرس انسحبت من السباق على استضافة دورة الألعاب الأمريكية في 2023 وإنها ستركز بدلا من ذلك على تقديم طلب جديد لاستضافة الدورة بعد ذلك بأربعة أعوام.

وأكد المسؤول الأرجنتيني في تصريحات، أمس الجمعة، أن بوينس آيرس والتي ستستضيف أولمبياد الشباب في العام المقبل انسحبت من المنافسة على استضافة دورة الألعاب الأمريكية لأسباب مالية.

وبانسحاب عاصمة الأرجنتين تبقى سانتياغو، عاصمة تشيلي، المدينة الوحيدة الراغبة في استضافة الدورة الأمريكية التي تقام كل أربعة أعوام في 2023.

وعن خطط بلاده المستقبلية، قال ويرتين: “أود أن تتقدم الأرجنتين بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2032 لكن تفكيري الآن يتركز على دورة الألعاب الأمريكية في 2027”.

ونقلت صحيفة لاناسيون واسعة الانتشار عن ويرتين قوله: “الميزانية المطلوبة لتنظيم دورة الألعاب الأمريكية هي 650 مليون دولار وهو مبلغ هائل بالنسبة للأرجنتين في الوقت الحالي”.

وستقام دورة الألعاب الأمريكية المقبلة في ليما عاصمة بيرو في 2019.

وسبق للأرجنتين استضافة الدورة الأمريكية مرتين في العاصمة في 1951 وفي مار ديل بلاتا في 1995.

وأقيمت أخر نسخة من الدورة في تورونتو الكندية في 2015.