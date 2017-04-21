مكغريغور يكشف عن أجره في مواجهة مايويذر.. تعرّف على الرقم

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

قال النجم الأيرلندي كونور مكغريغور إنه سيجني أكثر من 100 مليون دولار جراء معركته المرتقبة أمام الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر.

ورد مكغريغور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مزاعم دانا وايت رئيس UFC والتي يعتقد أنه المصارع الأيرلندي سيجني أقل من 25 مليون دولار من هذه المواجهة.

وقال وايت إنه سيتحدث مع بطل العالم في الوزن الخفيف في منافسات UFC خلال الأيام القليلة المقبلة للحديث عن أرباحه من نزال القرن.

وما زال مكغريغور مرتبطا بعقد مع UFC لكنه يريد مواجهة مايويذر في مباراة للملاكمة ما يستلزم ترتيبات مختلفة من الناحية المالية.

وقال مكغريغور عبر حسابه على انستغرام موجها حواره إلى وايت دون أن يذكر اسمه “كيف تشعر و75 ميلون في بطنك؟ في الواقع أنا سأحصل على أكثر من مئة مليون وذلك بخلاف الأرباح الأخرى.”

ويقول وايت إنه يستعد لاجراء محادثات مع الطرفين حول المعركة في القريب العاجل ، مضيفا “أعتقد أني سأجتمع مع فريق عمل مكغريغور في اليومين المقبلين، وبعد ذلك سأجتمع مع فريق مايويذر وسنرى ما يمكننا الخروج بها.”

وعاد مايويذر البالغ عمره 40 عاما من الاعتزال لمواجهة المصارع الأيرلندي وقد أصر على أنه لن يحصل على أقل من مئة مليون دولار.

وقال وايت “إذا كانت المعركة ستدر أرباحا وأعتقد أن ذلك ممكن حينها سيحصل مايويذر على نحو مئة مليون وكونور على 75 مليون دولار. مايويذر يشعر أنه الطرف الأقوى ويجب الحصول على المقابل الأكبر. لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات كنت أريد الحصول على موافقة مكغريغور في البداية لأنه مرتبط بعقد معي.”