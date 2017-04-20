خبراء: سيرينا ويليامز تجني هذه المكاسب بعد إعلان حملها

المصدر: واشنطن ـ إرم نيوز

أشار خبراء في عالم الرعاية إلى أن حمل سيرينا وليامز ربما يجعلها أكثر جاذبية للرعاة وربما يسمح لها بالوصول إلى منتجات وملابس الأمهات والحوامل.

وأكدت وليامز أمس الأربعاء حملها عبر المتحدثة كيلي بوش نوفاك بعدما نشرت لاعبة التنس الأمريكية المخضرمة صورة لها بملابس السباحة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق يقول “20 أسبوعا.”

ويقول خبراء عقود الرعاية والشراكة إن العالم يعرف وليامز (35 عاما) بفضل سيطرتها على عالم تنس السيدات لكن الحمل ربما يجعلها أكثر جاذبية في عيون العامة على نطاق أوسع.

وقال غاري فيشتر وهو محام على دراية بعقود الرعاية “فلتأخذ اسما بارزا تحول إلى علامة تجارية وأضف إليه أخبار الحمل تحصل على قصة سعيدة. هذا يجعلها أكثر قيمة.”

وتحصل وليامز على نحو 29 مليون دولار من الرواتب وعقود الرعاية (مع شركات مثل نايكي وبيبسي) وكانت من بين أعلى الرياضيات دخلا في العام الماضي بحسب القائمة التي نشرتها مجلة فوربس لكن الجوائز المالية الضعيفة في التنس تركتها في المركز 40 في القائمة.

لكن حصولها على أموال من عقود الرعاية فقط (20 مليون دولار) يجعلها في مرتبة أعلى في قائمة فوربس وتتساوى في ذلك مع الروسية ماريا شارابوفا في المركز 20.

وأشار خبراء إلى أن وليامز ربما تحصل على مزيد من عقود الرعاية بوصولها إلى جماهير جديدة نتيجة الحمل والأمومة بعد ذلك.

وقال جيم اندروز نائب رئيس شركة إي.ئي.جي التي تتابع عقود الرعاية “هذا يضيف بعدا جديدا إلى سيرينا كشخصية.”

وأكد المحامي فيشتر أنه لا توجد رياضية في شهرة وليامز ابتعدت عن اللعب وهي ما زالت تفرض سيطرتها على اللعبة.

وأضاف “هذا سيعزز من حب الجماهير لها ومنها كعلامة تجارية.”

واتفق المسؤولون على أنه لا توجد شركة رعاية ستبتعد عن وليامز كواجهة للشركة لأنها ما زالت على قمة رياضتها وأي قرار من أي شركة بالابتعاد عن البطلة الأمريكية كامرأة حامل ربما يضر بصورة الشركة.