مايك تايسون يختار دبي لإطلاق أكاديميته الرياضية الدولية

المصدر: إرم نيوز

أعلن أسطورة الملاكمة العالمية مايك تايسون، والذي يحمل الرقم القياسي كأصغر بطل عالمي مطلق للوزن الثقيل، من خلال جمعه بين ألقاب الرابطة العالمية للملاكمة والمجلس العالمي للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة في عمر 20 عامًا، عن وقوع اختياره على مدينة دبي للإعلان الرسمي عن إطلاق مشروعه الجديد، وهو سلسلة من مراكز اللياقة البدنية تحمل اسم “أكاديمية مايك تايسون” (MTA).

ووفقا لما نشرته صحيفة “جولف نيوز” نجحت الأكاديمية في استقطاب الاهتمام العالمي مع خطة لافتتاح فروع لها في كل من الشرق الأوسط وأستراليا وفرنسا ومنطقة غرب أفريقيا والصين.

ومن المتوقع أن يكشف مايك عن المزيد من التفاصيل حول الإعلان المرتقب خلال مؤتمر صحفي عالمي، سيجري في برج خليفة يوم الـ 4 من مايو/أيار المقبل بإدارة المقدم الإذاعي كريس فيد، يليه حفل ضخم بمناسبة إطلاق الأكاديمية في الـ 6 من مايو/آيار المقبل.