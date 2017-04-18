هكذا أنقذ بطل تجديف إسباني سيدة من الغرق

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

أنقذ الإسباني أوسكار غرانيا، بطل العالم ثلاث مرات في سباقات التجديف، امرأة سقطت في مصب أحد الأنهار التي كان يتدرب فيها أمس الاثنين، كما سبق وأن فعل في حادثة مشابهة وقعت قبل عامين، حسبما أفادت الشرطة الإسبانية.

وكان لاعب التجديف الأولمبي، الذي يعمل شرطيًا أيضًا، يتدرب في مصب نهر “بونتيفيدرا”، الواقع شمال شرق إسبانيا، عندما شاهد امرأة غارقة في المياه ولا تحرك ذراعيها تقريبًا.

وعلى ضوء ذلك، قفز غرانيا في الماء وأمسك المرأة من رأسها وبدأ في سحبها حتى وصل إلى الشاطئ.

وكشف البيان الصادر عن الشرطة الإسبانية أن المرأة كانت فاقدة الوعي تقريبًا، ما استدعى قيام البطل الإسباني بالإسعافات الأولية من أجل إفاقتها.

وقام غرانيا، الفائز ببطولة العالم لسباقات قوارب التجديف ثلاث مرات، بمساعدة المرأة من أجل إخراج المياه التي تجرعتها، قبل أن تصل وحدة الإسعاف الطبية التي استكملت باقي إجراءات الإنقاذ ثم نقلت المرأة إلى أحد المستشفيات.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان حادثة أخرى وقعت قبل عامين كان بطلها غرانيا أيضًا، عندما أنقذ إحدى السيدات كادت أن تفقد حياتها نتيجة للاختناق بعد أن انقلب بها قاربها وظلت عالقة به.